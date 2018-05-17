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Составлен рейтинг самых популярных в России универсалов

Техника

Первое место занял LADA Largus

Москва, 17 мая 2018, 07:17 — REGNUM  Эксперты составили рейтинг популярности в России автомобилей с кузовом универсал, представленных на российском рынке, отмечается, что в первом квартале 2018 года в стране было продано 26,5 таких машин, список был опубликован 16 мая на сайте агентства «Автостат».

Лидером продаж является LADA Largus (9249 ед.), второе и третье места заняли LADA Vesta SW (8401 ед. с учетом модели SW Cross) и LADA Kalina (3559 ед). Среди иномарок наибольшей популярностью пользуется Kia Сeed SW (2746 ед.).

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Напомним, ранее аналитики составили рейтинг регионов России на основе популярности автомобилей LADA, в ТОП-5 вошли Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен рейтинг регионов России на основе популярности LADA

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