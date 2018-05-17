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Дептранс: каршергингу и мотоциклистам не место на выделенных полосах

Техника

Выделенные полосы — для общественного транспорта

Дептранс: каршергингу и мотоциклистам не место на выделенных полосах
Lesless
Выделенная полоса для общественного транспорта

Москва, 17 мая 2018, 03:41 — REGNUM  В Москве не планируется пускать на выделенные полосы мотоциклы и автомобили каршеринга, заявил заммэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов 16 мая в эфире радиостанции «Москва FM».

Ликсутов отметил, что выделенные полосы — для общественного транспорта и предназначеные для движения профессиональных водителей.

Однако руководитель Дептранса отметил, что решение этого вопроса остается за федеральным законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель Дептранса Максим Ликсутов уже высказывался в марте за приоритетность выделенных полос на дорогах Москвы для общественного транспорта и служб такси.

Читайте ранее в этом сюжете: Машины каршеринга не получат доступ на выделенные полосы

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