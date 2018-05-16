Транспортный поток по мосту в Крым превысил показатели паромной переправы

Симферополь, , 20:35 — REGNUM Показатели интенсивности движения транспорта по мосту между Крымом и Краснодарским краем за первые 12 часов превзошли абсолютный суточный рекорд движения через Керченскую паромную переправу, сообщает 16 мая информцентр Крымского моста.

По предварительным данным, за 12 часов в обе стороны по мосту проехали более 13,7 тыс. единиц различного транспорта.

«За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. К 19:00 по Крымскому мосту прошло более 7 тысяч транспортных средств в сторону Крыма и более 6,7 тысячи в сторону Кубани. Таким образом, суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тысяч транспортных средств», — указано в сообщении информационного центра.

При этом отмечено, что в августе 2017 года Керченская паромная переправа поставила абсолютный рекорд транспортного потока, за сутки переместив в обоих направлениях около 13 тыс. транспортных средств.

Таким образом, за неполный день Крымский мост превзошел рекордные показатели паромной переправы. По мнению информцентра, в ближайшей перспективе Крымский мост увеличит транспортный поток между Крымом и Краснодарским краем на 35−40%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин лично открыл автомобильное движение по мосту через Керченский пролив, проехав за рулем КАМАЗа из Тамани до Керчи.

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