СМИ США: В 2020 году Россия сможет применять гиперзвуковой «Авангард»

Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Новейший российский гиперзвуковой ударный ракетный комплекс «Авангард» будет поставлен на боевое дежурство в 2020 году, сообщил 16 мая американский телеканал Си-Эн-Би-Си.

Ссылаясь на источники в разведслужбах США, телеканал утверждает, что с 2020 года комплекс «Авангард» будет полностью готов к боевому применению.

Телеканал сообщил, что еще в 2016 году «Авангард» был успешно испытан дважды, а в 2017 году ракета этого комплекса разрушилась за несколько секунд до поражения учебной цели.

Кроме того, утверждается, что одно из испытаний проходило с установкой на ракету имитатора боеголовки.

По информации Си-Эн-Би-Си, в 2018 году Россия проведет четвертое испытание этого комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» способен нести ядерную боеголовку в плотных слоях атмосферы, где не могут работать никакие противоракеты.

Кроме того, ракета «Авангарда» может идти к цели с высокой маневренностью на скорости свыше пяти Махов.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил об успешной разработке в России гиперзвуковых ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал», ядерных глубоководных ударных беспилотников, боевых лазерных установок и крылатых ракет с ядерным малоразмерным двигателем.

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