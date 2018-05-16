«Газпром нефть» начала продажи топлива G-Drive с октановым числом 100

Москва, , 15:52 — REGNUM «Газпром нефть» начала предлагать на своих заправочных станциях бензин G-Drive с октановым числом 100, данное топливо можно купить в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, об этом 15 мая сообщила пресс-служба компании.

Бензин производится на автоматизированной станции смешения топлива, которая стала результатом реализации проекта Омского нефтеперерабатывающего завода.

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В компании подчёркивают, что октановое число 100 достигается без использования октаноповышающих присадок. Оно предназначено для использования в автомобилях с двигателями, работающими на бензине от АИ-95.

Отмечается, что данное топливо появится на АЗС «Газпром нефть» в других регионах страны до конца 2018 года.

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Толиво G-Drive было проверено на соответствие европейскому стандарту качества в лаборатории SGS, его проверку также проводил Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИ НП).

Напомним, данное топливо продаётся на автозаправочных станциях «Газпром нефть» в странах Восточной Европы на протяжении последних трёх лет.

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