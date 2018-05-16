Составлен рейтинг регионов России на основе популярности LADA

Москва, , 14:32 — REGNUM Составлен рейтинг регионов, основанный на уровне популярности автомобилей LADA, аналитики отмечают, что в первом квартале 2018 года доля марки на российском рынке выросла до 20.1%, список был опубликован 15 мая на сайте агентства «Автостат».

Эксперты указывают на то, что в некоторых регионах страны доля LADA на авторынке превышает средний по стране показатель более, чем в два раза.

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Например, в Дагестане он равен равен 60%, второе место занимает Кабардино-Балкария (52,7%), третье — Калмыкия (51,8%). В ТОП-5 входят Северная Осетия (49,7%) и Карачаево-Черкесия (48,9%).

В ТОП-10 регионов, где LADA пользуется наибольшей популярностью также входят: Удмуртия (44,9%), Чувашия (43,7%), Кировская область (42,1%), Ингушетия (41,9%) и Самарская область (40%).

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Что касается регионов России с самым низким показателем популярности LADA, то среди них лидирует Сахалинская область (1,8%). Далее идут Приморский край (4,4%), Камчатский край (4,8%) и Ненецкий АО (4,8%). Замыкает ТОП-5 Москва с показателем 5,1%.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» назвал цены вседорожной версии седана Vesta. В базовой комплектации LADA Vesta Cross обойдется покупателям в 763 900 тыс. рублей. На автомобиле будет установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и механическая коробка передач.

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