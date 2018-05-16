Groupe PSA поменял вице-президента, ответственного за регион Евразия

Москва, , 12:17 — REGNUM Французский концерн Groupe PSA решил сменить вице-президента в регионе Евразия, на смену Кристофу Бержерану придёт Яник Безар, об этом 15 мая сообщил портал «АвтоБизнесРевю».

Безар приступит к обязанностям 1 июля 2018 года, его руководителем будет председатель правления компании Карлос Таварес. Офис руководства подразделения компании по региону Евразия располагается в Москве.

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Яник Безар начал свою работу в концерне в 1985 году, в 2010 году он занял должность руководителя направления качества и закупок.

Отмечается, что ему на смену придёт Мишель Вэнь, она вступит в должность с 1 июня 2018 года. Направлением её работы будет повышение эффективности продуктов концерна, а также повышение их покупательной способности.

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Что касается Кристофа Бержерана, то с 1 июля 2018 года он также будет заниматься коммерческой стратегией компаний Opel и Vauxhall.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что Groupe PSA в 2018 году планирует вывести на российский рынок восемь новых автомобилей. В их числе будет три кроссовера, два минивэна и два фургона.

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