Достоинства российских истребителей Су-27 оценил эксперт National Interest

Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Разработанный в СССР многоцелевой истребитель Су-27 и его современные модификации обладают рядом достоинств, которые делают машины лучшими в классе четвертого поколения, сообщил на страницах издания National Interest военный эксперт Себастьян Роблин.

«Большой истребитель с двумя двигателями — российский аналог F-15 Eagle, способен выполнять полеты на большие расстояния, обладает высокой скоростью, тяжелым вооружением, развитой авионикой и превосходной маневренностью», — написал эксперт.

В своей статье Роблин напомнил, что советский «убийца F-15» предназначался для сопровождения бомбардировщиков в дальних полетах, а также для перехвата самолетов НАТО, которые могли проникнуть в воздушное пространство Советского Союза.

«Фланкер отличается способностью выполнять маневры за пределами обычных аэродинамических принципов», — пишет обозреватель.

«Во время публичной демонстрации работы истребителя на Парижском авиасалоне 1989 года советский лётчик-испытатель Виктор Пугачев ошеломил публику, выполнив знаменитый маневр «Кобра». Он поднял нос самолета на угол в девяносто градусов, а затем до 120 градусов, и при этом продолжил двигаться вперед по своему первоначальному вектору, демонстрируя способность достигать невероятно больших углов атаки», — признает Роблин.

В своей статье эксперт приводит один из примеров выполнения такого маневра.

Роблин напоминил, что на основе Су-27 были созданы, в частности, истребители Су-27М, Су-30, Су-33, Су-35, а также китайский Shenyang J-11. В классификации НАТО все они носят название Flanker.

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