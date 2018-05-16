Фотошпионы поймали на тестах обновлённый Kia Sportage без камуфляжа

Нюрбург, Германия, , 11:35 — REGNUM Фотошпионы поймали обновлённый Kia Sportage на трассе Нюрбургринг, автопроизводитель решил снять завесу секретности, машина появилась на трассе без камуфляжа, её фотографии были опубликованы 15 мая на портале Autoevolution.

По мнению автора статьи, автомобиль выглядит так, как будто это серийная версия, только что сошедшая с конвейера. Впечатление портят только небольшие царапины на переднем бампере.

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Стоит отметить, что этот бампер получил хромированную полоску. Противотуманные фары и соответствующие элементы кузова получили новый дизайн.

Из-за этого Sportage 2019 стал чем-то похож на новый хэтчбэк Ceed и седан Forte от Kia. Задняя часть автомобиля также стала немного другой, однако автор считает, что заметить изменение линии кузова смогут немногие.

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Наконечники двойных выхлопных труб теперь выполнены заподлицо с задним диффузором. Автомобиль также получил новые колеса.

Напомним, Kia Sportage — компакт-кроссовер, который компания производит с 1992 года, на сегодняшний день выпущено уже четыре поколения модели. Последнее было представлено в сентябре 2015 года на автосалоне во Франкфурте.

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