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Власти Японии пришли с проверкой в штаб-квартиру Subaru

Техника

Вокруг компании разгорается скандал

Токио, 16 мая 2018, 10:31 — REGNUM  Министерство транспорта Японии проводит проверку прямо в главном офисе компании Subaru, который расположен в Токио, об этом 16 мая сообщило агентство NHK.

Автор заметки пишет, что власти пришли в компанию с проверкой после того, как автопроизводитель признал, что предпродажные проверки автомобилей проводились неквалифицированными специалистами.

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Отмечается, что проверки были инициированы правительством для того, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Subaru также заявила об обнаружении около 900 случаев фальсификации данных, связанных с показателями топливной экономичности машин и выбросов выхлопных газов.

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Представители властей будут опрашивать руководство компании и проверять всю документацию, чтобы разобраться в произошедшем.

Напомним, в октябре 2017 года сходный скандал разразился вокруг компании Nissan, в результате автопроизводитель вынужден был отозвать в Японии более 1,2 млн автомобилей. Проверка в штаб-квартире компании прошла в декабре 2017 года.

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