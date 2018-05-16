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«АвтоВАЗ» назвал цены вседорожной версии седана Vesta

Техника

В момент выхода на рынок автомобиль будет предлагаться в максимальном исполнении Luxe

Тольятти, Самарская область, 16 мая 2018, 07:33 — REGNUM  «АвтоВАЗ» назвал цену вседорожной версии седана Vesta, стать обладателем LADA Vesta Cross можно будет за 763 900 рублей, об этом 15 мая сообщила пресс-служба компании.

За эту цену покупатель получит автомобиль версии Luxe, под его капотом будет находиться 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. Машина оборудована 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

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Автомобиль также получил четыре подушки безопасности, климат-контроль, специальный охлаждаемый ящик и аудиосистему.

Обладателем LADA Vesta Cross с мотором 1,8 л (122 л.с.) и «механикой» можно стать, выложив 788 900 рублей. Автомобиль с тем же двигателем, но автоматической коробкой обойдётся уже в 813 900 рублей.

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Отмечается, что в предложении предусмотрены два набора опций — Multimedia и Prestige. Точная дата начала продаж LADA Vesta Cross не называется, согласно заявлению пресс-службы компании, продажи вседорожного седана начнутся летом 2018 года.

Напомним, о том, что на ижевском заводе «АвтоВАЗа» стартовало серийное производство LADA Vesta Cross стало известно 26 апреля 2018 года. Автомобиль получил специальный пластиковый обвес кузова, он позаимствовал его у универсала Vesta SW Cross.

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