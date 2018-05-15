Среда, 16 Мая 2018 года
02:09:43 МСК

В России завершаются работы над самолетом-разведчиком Ту-214Р

Техника

Опытно-конструкторские работы над новым стратегическим воздушным разведчиком завершатся в 2018 году

Москва, 15 мая 2018, 19:21 — REGNUM  В 2018 году завершатся опытно-конструкторские работы по созданию нового российского стратегического самолета-разведчика Ту-214Р, сообщает 15 мая агентство Интерфакс.

Ссылаясь на неназванный источник в российской авиастроительной отрасли, агентство утверждает, что работы над Ту-214Р близятся к своему завершению.

«Опытно-конструкторские работы (ОКР) по самолету-разведчику Ту-214Р будут закончены в 2018 году»,— цитирует агентство слова источника.

Он утверждает, что в ходе опытной эксплуатации двух уже имеющихся в составе ВКС России самолетов радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р был проведен целый комплекс опытно-конструкторских исследований.

По информации интернет-порталов, отслеживающих перемещения воздушных объектов, впервые новейший российский самолет комплексной разведки Ту-214Р был замечен в 2016 году в Сирии.

Воздушный разведчик тогда работал в районе авиабазы Хмеймим.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р был разработан КБ «Туполева» в конце 2000-х годов на основе пассажирского авиалайнера Ту-214.

Новый воздушный разведчик предназначен для замены в войсках авиаразведчика Ил-20.

Читайте ранее в этом сюжете: Пилоты Ту-95МС рассказали о встрече с истребителями F-22

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить