В России завершаются работы над самолетом-разведчиком Ту-214Р

Москва, , 19:21 — REGNUM В 2018 году завершатся опытно-конструкторские работы по созданию нового российского стратегического самолета-разведчика Ту-214Р, сообщает 15 мая агентство Интерфакс.

Ссылаясь на неназванный источник в российской авиастроительной отрасли, агентство утверждает, что работы над Ту-214Р близятся к своему завершению.

«Опытно-конструкторские работы (ОКР) по самолету-разведчику Ту-214Р будут закончены в 2018 году»,— цитирует агентство слова источника.

Он утверждает, что в ходе опытной эксплуатации двух уже имеющихся в составе ВКС России самолетов радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р был проведен целый комплекс опытно-конструкторских исследований.

По информации интернет-порталов, отслеживающих перемещения воздушных объектов, впервые новейший российский самолет комплексной разведки Ту-214Р был замечен в 2016 году в Сирии.

Воздушный разведчик тогда работал в районе авиабазы Хмеймим.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р был разработан КБ «Туполева» в конце 2000-х годов на основе пассажирского авиалайнера Ту-214.

Новый воздушный разведчик предназначен для замены в войсках авиаразведчика Ил-20.

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