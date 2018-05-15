В Крыму начали испытывать подводный беспилотник 2Р52 «Клавесин-2»

Симферополь, , 18:49 — REGNUM На одном из крымских морских полигонов начались испытания подводного беспилотного робототехнического комплекса 2Р52 «Клавесин-2», сообщает 15 мая газета «Известия».

Издание отмечает, что присвоение комплексу официального индекса 2Р52 указывает на его высокую степень готовности к принятию на вооружение ВМФ России.

Со ссылкой на данные Главкомата ВМФ России, газета сообщает, что испытания проводятся в Феодосии с участием специального опытового судна проекта 20 360ОС «Виктор Чероков», недавно полученного Черноморским флотом.

Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2» при длине семь метров весит около четырех тонн и способен погружаться на глубину до 6000 метров.

Подводные дроны данного типа будут входить в состав оборудования модернизированных российских атомных подлодок проекта 949АМ и переоборудованной атомной субмарины специального назначения проекта 09787 БС-64 «Подмосковье».

«Клавесин-2» может удаляться от субмарины-носителя на дальность до 50 км и выполнять широкий спектр разведывательных задач. Для их выполнения АНПА снабжен видеокамерами, гидролокаторами и разнообразными датчиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2018 года российский Черноморский флот пополнится новейшим фрегатом проекта 11 356 «Адмирал Макаров».

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