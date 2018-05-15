Китайская авиакорпорация COMAC делится успехами в свое 10-летие

Пекин, , 07:47 — REGNUM Ключевой китайский производитель самолетов гражданской авиации корпорация COMAC делится своими успехами в десятую годовщину своего создания, передает 14 мая агентство Синьхуа.

Компания запустила процесс разработки и производства гражданских авиалайнеров и создала целое семейство авиалайнеров: от узкофюзеляжных ближне и среднемагистральных лайнеров до широкофюзеляжных средне и дальнемагистральных.

Получивший известность крупный пассажирский лайнер C919 в настоящее время тестируется на тестовом полигоне в Яньляне провинции Шэньси на северо-западе Поднебесной.

Читайте также: Крупнейший в мире самолёт-амфибию Китай начнёт поставлять к 2022 году

Он представляет из себя первой китайский пассажирский авиалайнер собственной разработки. Его первый полет успешно состоялся 5 мая 2017 года в шанхайском аэропорту Пудун. В настоящее время корпорация COMAC уже получила 815 заявок на самолеты от 28 клиентов по всему миру.

Региональный реактивный лайнер ARJ21 представляет из себя разработанный в Китае самолет с количеством посадочных мест от 78 до 90 при радиусе полета до 3,7 тыс. км. Его первый полет состоялся в июне 2016 года, а массовое производство было запущено в сентябре 2017 года.

Читайте также: Разрабатываемый Россией и КНР авиалайнер обрел официальное название

Кроме того, в настоящее время идет разработка широкофюзеляжного совместного российско-китайского дальнемагистрального авиалайнера CR929, который в настоящее время находится на стадии предварительного проектирования.

Его разработкой занимается российско-китайское совместное предприятие Commercial Aircraft International Corp. Ltd. (CRAIC), созданное в мае 2017 года корпорацией COMAC и российской Объединенной Авиастроительной Корпорацией с целью разработки CR929.

Напомним, что первый совместный российско-китайский самолет CR929 должен подняться в воздух уже в 2023 году и составить конкуренцию американскому Boeing 787 Dreamliner и европейскому Airbus 350. Сама же государственная китайская компания COMAC была создана 11 мая 2008 года в Шанхае.

Читайте также: Первый российско-китайский самолет С929 поднимется в воздух уже в 2023 году

Читайте ранее в этом сюжете: Заказы на китайский пассажирский авиалайнер C919 перевалили за 800