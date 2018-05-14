Российский тягач МТ-ЛБ пройдёт глубокую модернизацию

Москва, , 12:06 — REGNUM Советский многоцелевой легкобронированный тягач МТ-ЛБ пройдёт глубокую модернизацию в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили на заводе «Ремдизель».

Согласно программе усовершенствования машины, её облегчат на 800 кг (почти на 10%), что позволит установить дополнительную броню.

«Ремдизель» проводит модернизацию МТ-ЛБ с целью повышения мощности и управляемости машины, а также снижения веса прежде всего за счет установки нового двигателя КамАЗ-740.50», — цитирует РИА Новости слова представителя предприятия.

Отмечается, что мощность двигателя увеличивается до 360 лошадиных сил, а общий вес бронетранспортера снизится благодаря новому двигателю на 500 кг. Ещё на 300 кг вес снизится за счет установки гусениц с закрытым шарниром.

«В результате общая масса машины упадет на 800 килограммов. Это позволяет поставить дополнительную броню и защитить машину», — подчеркнули на заводе.

Напомним, принятый на вооружение в 1964 году тягач выпускался на Харьковском тракторном заводе. В советское время тягач широко применялся Вооружёнными силами СССР в Афганской войне, а после распада СССР использовался практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве.

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Общая масса машины составляет около 9,7 тонн. Транспортно-грузовое отделение находится в задней части МТ-ЛБ и позволяет перевозить до 2,5 тонны груза или до 11 человек десанта. На базе тягача разработано целое семейство боевых машин.

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