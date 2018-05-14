По «оранжевой» ветке московского метро пошёл новый поезд

Москва, , 10:35 — REGNUM Инновационный поезд «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает 14 мая официальный сайт мэра столицы.

Еще один такой состав появится на указанной ветке метро в течение месяца. Ранее такие поезда возили пассажиров только на Таганско-Краснопресненской линии. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что состав нового поколения на 15% вместительнее своих предшественников.

«Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки для пассажиров станут комфортнее», — рассказал глава департамента Максим Ликсутов.

Отмечается, что подвижной состав на одной из самых загруженных линий столичной подземки — Калужско-Рижской — начали обновлять ещё в конце 2017 года, тогда в эксплуатацию были запущены составы «Ока».

Следует отметить, для удобства пассажиров в поезде «Москва» организован сквозной проход по всему составу, вагоны адаптированы для маломобильных пассажиров — в них увеличена ширина дверных проемов, в головных вагонах добавлены специальные места для инвалидных колясок.

«Пассажиры могут заряжать гаджеты благодаря USB-зарядкам в вагонах, а сенсорные мониторы на стенах внутри вагонов помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным сайта мэра столицы, на сегодняшний день в столичном метро курсируют уже 45 поездов «Москва».

Напомним, 12 мая в поездах московского метро начала работу новая система информирования пассажиров. По данным пресс-службы метрополитена, система онлайн-информирования пассажиров на экранах в подвижном составе работает пока в тестовом режиме.

На экранах в поездах метро, добавили в пресс-службе, будут транслироваться важные сведения об изменениях в работе общественного транспорта. В нештатных ситуациях на экраны будут выводиться сообщения на ярком желтом фоне. Также на экраны будет выводиться и справочная информация.

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