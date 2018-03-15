«От 8 до 10 лет»: китайский министр о сроках внедрения машин на автопилоте

Пекин, , 09:55 — REGNUM Ожидается, что от восьми до десяти лет потребуется до того, как беспилотные транспортные средства войдут в массовое производство, заявил министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй, передает 15 марта газета «Жэньминь жибао».

Мяо сделал соответствующие заявления в своем интервью в кулуарах 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

В то же время, председатель и генеральный директор корпорации Baidu Ли Яньхун был более оптимистичным в своих прогнозах касательно беспилотных мини-автобусов без рулевого колеса и водительского места. По его мнению, они могут поступить в серийное производство в небольших объемах уже в 2018 году.

Байду также ищет сотрудничества с ключевыми компаниями, занимающимися разработкой автомобилей с целью создания автомобилей для семейного пользования уже в 2019 году, отмечает Ли.

Серьезная опасения вызвало одобрение дорожных испытаний бесплотного автомобиля компании Baidu, которые были даны властями Пекина в 2017 году. Ли пояснил, что тестирование беспилотных автомобилей будет проводиться постепенно, начиная от ограниченных областей до полноценных реальных дорожных условий.

«Беспилотные автомобили, способные полностью заменить водителей, будут созданы в ближайшие три-пять лет», — заявил Ли.

«Автомобильная промышленность насчитывает почти вековую историю, и за это время, она никогда не сталкивалась с такими трудностями, как освоение беспилотных технологий и искусственного интеллекта», — отметил Ли.

Напомним, что Пекинская дорожная инспекция одобрила испытание автомобилей на автопилоте с целью ускорения внедрения новейших технологий в практическое применение. Однако, при этом, все должно проводиться строго по установленным правилам. В июле 2017 года глава компании Baidu Ли Яньхун (Робин Ли) начал открытые испытания беспилотного автомобиля в Пекине. Однако, при этом, никаких правил и норм безопасности на этот счет выработано еще не было.

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