В Астраханской области пройдут учения с боевыми пусками ракет

Астрахань, , 08:59 — REGNUM Оснащенное комплексом «Искандер-М» ракетное соединение, дислоцированное в Краснодарском крае, проведет учение с боевыми пусками ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Ожидается, что ракетное соединение совершит многокилометровый марш, после чего проведет тактическое учение с боевыми пусками ракет.

В тактических учениях, которые будут проходить в течение месяца, примут участие более 400 военнослужащих.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля 2018 г. министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что интенсивность мероприятий по боевой подготовке российских войск в 2017 году увеличилась на 15%.

По его словам, в оборонном ведомстве предпринимаются меры для оснащения дополнительных районов учений и сокращения времени подготовки объектов к практическим занятиям.