Ford отзывает 1,4 млн машин из-за отваливающего рулевого колеса

Детройт, США, , 07:31 — REGNUM Ford объявил о масштабной отзывной кампании, под которую попадут 1,4 млн автомобилей, у которых может во время движения оторваться руль, об этом 14 марта сообщила газета The Washington Post.

Под отзыв попали две модели автомобилей — Ford Fusion и Lincoln MKZ, у них во время движения могут раскрутиться болты рулевого колеса, что в свою очередь может привести к аварии.

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В компании отметили, что сейчас известно о двух ДТП, которые произошли по причине проявления данного дефекта. В одном из таких случаев человеком была получена травма.

Издание отмечает, что подавляющее большинство автомобилей, попавших под отзыв, находятся в США, около 80 тыс. этих авто были проданы в Канаду и Мексику.

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В сервисных центрах автомеханики будут заменять у транспортных средств, попавших под отзыв, данный болт на более длинный.

Также компания отзывает около 6 тыс. автомобилей модели Fusion из-за дефекта механических КП, который может привести к пожару.

Напомним, в январе 2018 года СМИ сообщили о том, что Ford отзывает в России более 15 тыс. автомобилей моделей Kuga и Ford C-Max из-за дефекта головки блока цилиндра, который может привести к утечке масла и возгоранию моторного отсека.

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