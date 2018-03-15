Великобритания готовится обновить свои ударные беспилотники

Лондон, , 00:06 — REGNUM Министерство обороны Великобритании официально заявило о скором принятии на вооружение новых ударных дронов типа Protector, сообщает 14 марта портал «Warspot».

Новые ударные беспилотники вооруженных сил Британии разработаны компанией General Atomics Aeronautical Systems.

Под обозначением Protector британские вооруженные силы получат беспилотники Certifiable Predator B RPA, являющиеся модификацией ударного дрона Predator B, он же MQ-9 Reaper. Военное ведомство великобритании планирует закупить 16 таких дронов, но рассматривает вариант увеличения заказа до 20 подобных аппаратов.

Protector отличается от базовой версии усиленной конструкцией, удлинёнными плоскостями и более серьезной защитой от внешних повреждений типа столкновений с птицами и ударов молний.

Новые британские беспилотники смогут работать в воздухе от 27 до 40 часов и нести бомбы Raytheon Paveway IV и ракеты MBDA Brimstone 2 на девяти точках подвески.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Китайской Народной Республике начались лётные испытания нового малозаметного дрона под названием «Тяньинь», внешний вид которого засекречен.

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