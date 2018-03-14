Среда, 14 Марта 2018 года
12:39:16 МСК

Физики из РФ создали экономный и быстрый ЖК-дисплей

Техника

Цветное изображение складывается из точек разных цветов, которые выводятся поочередно

Москва, 14 марта 2018, 11:41 — REGNUM  Жидкокристаллический дисплей нового типа создали российские ученые вместе с коллегами из других стран. Его особенность — рекордно низкое время отклика и крайне экономное потребление энергии, говорится в статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials.

Как пояснил физик из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Емельяненко, речь идет о дисплее с последовательным во времени чередованием цветов подсветки. Характеристики такого экрана более совершенны, а изготовление мнее затратно.

«Каждый пиксель будет полноценным пикселем, а не комбинацией трех субпикселей, что позволит сэкономить до 70% энергии, потребляемой дисплеем», — пояснил Емельяненко.

Все существующие на сегодняшний день типы ЖК-дисплеев работают на общих принципах и обладают определенными недостатками. В новом устройстве используется жидкокристаллический сегнетоэлектрик — материал, которому свойственная спонтанная электрическая поляризация, что многократно увеличивает его быстродействие.

«Это необходимо для реализации другой идеи — дисплеев с последовательным во времени чередованием цветов подсветки», — отметил специалист.

Читайте также: Учёные получили жидкий металл для 3D-печати

Ранее такие жидкие кристаллы химикам уже удавалось получить, но нужные свойства у них проявлялись в условиях очень высоких температур или узкого температурного диапазона. Теперь же получены кристаллы, которые могут сами преобразовать «белый» свет в лучи нужного цвета. При этом они почти мгновенно реагируют на изменения в силе электрического поля.

Частота обновления пикселей в новом дисплее превышает 500 герц. Цветное изображение складывается из точек разных цветов, которые выводятся поочередно. Экран при этом потребляет в несколько раз меньше энергии, чем существующие устройства.

Читайте также: Российские учёные разработали первую междугороднюю линию квантовой связи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить