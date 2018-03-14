Физики из РФ создали экономный и быстрый ЖК-дисплей

Москва, , 11:41 — REGNUM Жидкокристаллический дисплей нового типа создали российские ученые вместе с коллегами из других стран. Его особенность — рекордно низкое время отклика и крайне экономное потребление энергии, говорится в статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials.

Как пояснил физик из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Емельяненко, речь идет о дисплее с последовательным во времени чередованием цветов подсветки. Характеристики такого экрана более совершенны, а изготовление мнее затратно.

«Каждый пиксель будет полноценным пикселем, а не комбинацией трех субпикселей, что позволит сэкономить до 70% энергии, потребляемой дисплеем», — пояснил Емельяненко.

Все существующие на сегодняшний день типы ЖК-дисплеев работают на общих принципах и обладают определенными недостатками. В новом устройстве используется жидкокристаллический сегнетоэлектрик — материал, которому свойственная спонтанная электрическая поляризация, что многократно увеличивает его быстродействие.

«Это необходимо для реализации другой идеи — дисплеев с последовательным во времени чередованием цветов подсветки», — отметил специалист.

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Ранее такие жидкие кристаллы химикам уже удавалось получить, но нужные свойства у них проявлялись в условиях очень высоких температур или узкого температурного диапазона. Теперь же получены кристаллы, которые могут сами преобразовать «белый» свет в лучи нужного цвета. При этом они почти мгновенно реагируют на изменения в силе электрического поля.

Частота обновления пикселей в новом дисплее превышает 500 герц. Цветное изображение складывается из точек разных цветов, которые выводятся поочередно. Экран при этом потребляет в несколько раз меньше энергии, чем существующие устройства.

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