Китай разрабатывает истребитель шестого поколения и дорабатывает пятое

Пекин, , 08:49 — REGNUM Китай продолжит улучшать и совершенствовать свой новейший многоцелевой истребитель пятого поколения J-20, оснащая его большим функционалом, сообщил его главный разработчик, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Заместитель директора отдела науки и технологий Авиационной промышленной корпорации Китая (AVIC) и член Китайской академии наук Ян Вэй заявил в эксклюзивном интервью газете China Daily, что разработчики продолжат развивать новые варианты технологии уклонения от радаров для новейшего истребителя J-20, а также начнут разработку его преемника — истребитель шестого поколения.

«Мы не почуем на лаврах, имея то, чего мы достигли. Мы превратим J-20 в целое семейство самолётов и продолжим укреплять интеллектуальный потенциал и потенциал обработки информации. В то же время, мы начнем заниматься следующим поколением боевых самолетов, который бы отвечал потребностям будущего», — заявил Ян, выступая в кулуарах 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в Пекине.

«В прошлом нам приходилось идти тропами, которые прокладывали другие при разработке авиатехники, поскольку наши исследовательские и производственные мощности были примитивными в этой области, однако, сейчас мы способны начать разрабатывать и создавать то, чем хотим обладать сами», — заявил он.

Главный разработчик отметил, что проект J-20 станет лучшим реактивным истребителем Китая и мог бы использоваться в ключевые моменты во время войны.

«Конечно, он нужен для проникновения через сети противовоздушной обороны противника, однако, это не будет его единственной задачей. Определенно, самолет многофункциональный. Как мы будем его использовать, зависит от объемов его производства, поставок и внедрения», — заявил Ян.

Отметим, что многофункциональный истребитель J-20 является первым китайским истребителем пятого поколения. Его первый полет состоялся в январе 2011 года, а его существование рассекречено в ноябре 2016 году. Он рассматривается конкурентом американским F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Вдобавок к J-20, AVIC испытывает еще один боевой самолет пятого поколения FC-31 и планирует использовать его для вывода на международный рынок, поскольку ВВС Китая дали четко понять, что не планирует продавать J-20 на экспорт.

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