ВДВ России получат на вооружение новый ЗРК «Птицелов»

Москва, , 08:41 — REGNUM Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ к 2022 году получат на вооружение новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов».

Об этом РИА Новости заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, комплексом оснастят зенитные ракетные батареи зенитных ракетных полков воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий.

Поставки ЗРК начнутся к 2022 году. В настоящее время разрабатывается рабочая конструкторская документация. На этом этапе будет полностью сформирован облик комплекса в целом.

Помимо ВДВ ЗРК «Птицелов» смогут использовать и другие виды и рода войск. ЗРК планируется создать на базе боевой машины десанта БМД-4М, что позволит транспортировать его существующими военно-транспортными самолетами.

Также при необходимости он сможет быть десантирован парашютным способом, уточнил Сердюков.