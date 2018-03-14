Сбивать не будут: Росавиация предлагает меры по защите аэропортов от дронов

Москва, , 08:26 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты, нарушившие границы гражданских аэропортов, сбивать не будут — Росавиация планирует их принудительно приземлять, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько.

По его словам, для защиты от несанкционированных полетов дронов вокруг аэропортов разместят специальное оборудование. Проблема защиты особо охраняемых объектов от несанкционированных полетов беспилотников массой до 100 кг. актуальна не только в России, но и во всем мире.

Росавиация разработала меры по принудительного приземления беспилотников, проникших в контролируемые зоны аэропортов. Пока не решено, кто получит функции предотвращения несанкционированных полетов.

«Этими функциями, возможно, будут наделены специальные службы аэропортов», — сказал Нерадько.

В настоящее время специальных подразделений для защиты от несанкционированных полетов дронов в аэропортах нет. Глава Росавиации уточнил, что необходимое для защиты от дронов оборудование может быть расставлено вдоль периметра объекта.

В аэропорту Домодедово пояснили, что согласны участвовать в разработке законопроекта по защите территории аэродрома от беспилотников и закупить решение по защите от БЛА, разрешенное для использования на аэродроме.

По словам главы юридической компании «Центр правосудия» Вахтанга Шарабова, существующее законодательство позволяет перехватывать управление дронами и производить их принудительную посадку, если они нарушили границы запретных зон.