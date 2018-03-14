В туристическом центре Китая открылась новая станция скоростных поездов

Наньнин, Китай, , 06:27 — REGNUM Новая станция скоростной железной дороги открылась в городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, передает 13 марта агентство «Синьхуа».

Станция Утун в Гуйлиньском районе Линьгуй начала свою работу 13 марта. Это уже девятая подобная станция в городе.

Город Гуйлинь расположен в северной части провинции Гуанси. Он знаменит своими живописными карстовыми горами и красивыми реками, что привлекает огромное количеству внутренних и иностранных туристов. В 2017 году город посетили более 82 млн туристов, принеся 97,1 млрд юаней ($15,17 млрд).

Транспортные власти Гуйлиня утверждают, что количество туристов, пользующихся скоростными поездами постоянно растет. Ежедневно 216 скоростных поездов соединяют город с 18 провинциями, городами и автономными районами.

Читайте также: На скорости 600 км/ч без машиниста и билета — уже через 10 лет в Китае

Отметим, что за прошедшее десятилетие, скоростное железнодорожное сообщения в Китае развивается стремительно. В настоящий момент страна обладает длиннейшей в мире сетью скоростных железных дорог. При этом треть из них обеспечивает передвижение со скоростью 350 км/ч.

При этом, Китай постоянно совершенствует свои поезда. Так, 12 марта начались испытания нового скоростного поезда «Фусин», способного передвигаться со скоростью 350 км/ч, как и его более старая версия, однако, при этом, в нагрузку он может брать в два раза больше вагонов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Полкилометра» скорости: в Китае испытан самый длинный маглев «Фусин»