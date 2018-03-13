Toyota попросила прощения у фанатов за слишком долгую работу над Supra

Женева, Швейцария, , 16:02 — REGNUM Toyota извинилась перед своими поклонниками за то, что так долго работала над созданием новой версии культового спорткара Supra, об этом 13 марта сообщило издание Motor.

С извинениями выступил главный инженер проекта Тетсуя Тада, он добавил, что с его точки зрения, компании нужно было выпустить этот автомобиль гораздо раньше.

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Он напомнил, что новая Supra разрабатывалась долгие 15 лет и сказал, что, безусловно, это очень большой срок для тех поклонников, которые поддерживали проект.

Также инженер Toyota рассказал о том, почему компания при создании машины сделала выбор в пользу сотрудничества с немецкой BMW.

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Он пояснил, что решение об использовании платформы BMW было принято по той причине, что с точки зрения конструкторов она наиболее подходила под заданные параметры — автомобиль должен был быть заднеприводным и при этом иметь переднемоторную компоновку и рядный двигатель V6.

Напомним, возрожденную спортивную модель Supra японская компания представила на проходящем в период с 8 по 8 марта 2018 года автосалоне в Женеве. Автомобиль вышел под брендом Gazoo Racing.

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