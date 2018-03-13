Шпионское видео: Электрокар Porsche Mission E проходит тесты на севере

Штутгарт, Германия, , 14:46 — REGNUM Шпионам удалось поймать на зимних тестах премиальный электрокар Porsche Mission E, до презентации которого остаётся ещё как минимум год, видео было опубликовано 12 марта на портале Motor1.

Издание отмечает — судя по слитому в сеть видео то, что до официальной презентации еще далеко, поклонники марки уже вполне могут представить себе, что это будет за автомобиль.

В представленном видео на будущий серийный электрокар можно посмотреть со всех сторон, примечательно то, что на машине нет ни одной полоски камуфляжа. О чем это может говорить — поклонникам остаётся только гадать.

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Дизайн спортивного электромобиля выполнен в духе Porshe и в этом смысле практически нет ничего удивительного, все дизайн-решения компании вполне ожидаемы.

А вот что обращает на себя внимание, так это звук работающей силовой установки, резко отличающийся от звука работы двигателя кроссовера Cayenne, сопровождающего электрокар.

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Напомним, предполагается, что мощность самого «слабого» электродвигателя Mission E будет равна 402 л.с., средний вариант получит установку мощностью 536 л.с. Мощность двигателя топовой версии составит 670 л.с.

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