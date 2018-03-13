Mitsubishi рассказала о версии Eclipse Cross для России

Москва, , 14:21 — REGNUM Mitsubishi раскрыла информацию о характеристиках версии компакт-кроссовера Eclipse Cross для России, об автомобиле, который скоро выйдет на российский рынок рассказал 13 марта портал Motor.

Eclipse Cross будет доступен только с одним вариантом двигателя, это будет турбированный бензиновый агрегат объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с.

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В паре с ним будет поставляться вариатор или шестиступенчатая механическая КП. Некоторые варианты авто получат панорамную крышу. Сообщается, что у дилеров Eclipse Cross появится уже в конце апреля 2018 года.

Отмечается, что в случае с вариатором автомобиль можно будет оборудовать полным приводом, в случае с «механикой» покупателям будет доступна только переднеприводная версия.

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Машина получит колеса диаметром 18 дюймов, также она получит следующие функции: датчик давления в шинах, климат-контроль, систему подогрева задний сидений и противотуманные фары.

Напомним, Mitsubishi представила Eclipse Cross на автосалоне в Женеве в марте 2017 года, производить этот автомобиль компания начала в конце 2017 года. Эксперты считают, что ближайшим конкурентом этого кроссовера является Nissan Qashqai.

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