Lexus начала продавать в России пятое поколение флагманского седана LS

Москва, , 13:43 — REGNUM Японский премиальный бренд Lexus объявил о старте продаж в России флагманского седана Lexus LS, автомобиль представлен на рынке нашей страны в трёх версиях, об этом 13 марта сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Автомобиль в версии LS 350 является заднеприводным, на нём установлен атмосферный мотор V6 объемом 3,5 л, его мощность равна 315 л.с.

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Варианты LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport — это полноприводные автомобили, оборудованные таким же двигателем V6, получившим двойной турбонаддув. Мощность турбированного мотора составляет уже 421 л.с.

В паре с этими силовыми установками идёт автоматическая коробка на десять передач. Отмечается, что вместо традиционной подвески на автомобиль может быть установлена пневматическая.

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Стоимость базовой комплектации седана LS составляет 5 млн 539 тыс. рублей. Самый дорогой вариант LS 500 обойдется покупателям в 9 млн 295 тыс. рублей.

Напомним, Lexus LS — это седан представительского класса, который компания выпускает с 1989 года. Презентацию пятого поколения автомобиля японский автопроизводитель провел в январе 2017 года на мотор-шоу в Детройте.

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