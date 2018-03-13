Крупнейшему автодилеру Genser грозит банкротство

Москва, , 11:48 — REGNUM Компания Ford расторгает контракт с крупнейшним российским автодилером —компанией Genser, действие соглашения будет прекращено по обоюдному решению сторон, об этом 12 марта сообщил портал «Автовести».

Издание также пишет, что Московский кредитный банк сообщил о своем желании обратиться в суд, в связи с возможным банкротством некоторых подразделений компании.

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При этом представители Ford Sollers сообщили журналистам, что в течение месяца нареканий на работу дилеров не поступало.

Покупатели получают заказанные автомобили, сервисное обслуживание также проводится, дилеры соблюдают обязательства по договорам.

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Сообщается, что корреспондентам не удалось получить какие-либо комментарии по ситуации у представителей Genser.

Напомним, в 2017 году все свои дилерские контракты потеряла компания «Независимость». В сентябре соглашение с ней расторгла BMW, а в октябре 2017 года из-за репутационных потерь контракт разорвала уже компания Volvo.

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