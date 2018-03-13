Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» накануне похода провел учения

Севастополь, , 11:30 — REGNUM Экипаж фрегата «Адмирал Эссен», вооруженного ракетными комплексами «Калибр-НК», перед началом похода в Средиземное море провел корабельные учения по различной тематике, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Фрегат взял курс из Севастополя на черноморские проливы, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв. По его словам, фрегат идет в Средиземное море в соответствии с планом ротации.

Накануне похода завершились учения, в ходе которых, в частности, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства. Также экипаж фрегата отработал поражение условного противника комплексом «Калибр-НК» и выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям.

Это первый дальний поход фрегата в 2018 году. Фрегат «Адмирал Эссен» был передан в состав Черноморского флота в июне 2016 года.

В сентябре 2017 года фрегат «Адмирал Эссен» нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепленному району террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возле сирийского населенного пункта Эш-Шола.

Помимо крылатых ракет «Калибр», на фрегате стоят ракетный комплекс «Штиль-1», 100-мм автоматическая артустановка А-190, а также зенитные артиллерийские комплексы и реактивная установка для глубинных бомб и торпедные аппараты.

На фрегате базируются палубные вертолеты типа Ка-27 или Ка-31. Водоизмещение судна — около 4 тыс. тонн, его скорость достигает 30 узлов. В автономном походе фрегат может находиться 30 суток.

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