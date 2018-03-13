Aston Martin выпустит младшую версию гиперкара Valkyrie

Женева, Швейцария, , 08:26 — REGNUM Компания Aston Martin собирается выпустить младшую версию гиперкара Valkyrie, которая в 2021 году должна будет стать новым эталоном среди гиперкаров, в проекте участвует команда «Формулы 1» Red Bull, об этом 12 марта сообщил британский портал Autocar.

Руководитель компании Энди Палмер сообщил корреспондентам издания, что новый автомобиль соберет в себе все ноу-хау, которые использовались при разработке Valkyrie.

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Издание отмечает, что на данный момент неясно, насколько «младший брат» будет по компоновке и прочему отличаться от самой Valkyrie.

Скорее всего, этот автомобиль будет также выпущен ограниченной серией, как это было с 499-ю экземплярами LaFerrari и 210-ю моделями LaAperta.

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Напомним, Aston Martin планирует выпустить всего 150 экземпляров Valkyrie, этот автомобиль будет оснащен двигателем мощностью 1130 л.с. при массе 1030 кг.

Это позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч не более, чем за две секунды, максимальная скорость авто при этом должна будет превысить 420 км/ч.

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