WhatsApp разрешил удалять сообщения в течение 68 минут

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Мессенджер WhatsApp изменил функцию удаления сообщений. Об этом 12 марта сообщается на портале MSPoweruser.

Разработчики сервиса позволили пользователям удалять сообщения с чужих устройств в течение 68 минут. Раньше удалять послания можно было не позднее 8,5 минут после отправки.

Отмечается, что для преодоления ограничений пользователи нашли лазейку. Чтобы удалить сообщение, можно было перевести смартфон в режим офф-лайн или воспользоваться специальной программой.

Новая бета-версия мессенджера WhatsApp с усовершенствованной функцией удаления сообщений уже доступна для скачивания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию для защиты пользователей от спама. Пользователи будут получать предупреждения о рассылке спама в случае многоразовой пересылки одного и того же сообщения.

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