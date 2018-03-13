Acura показала новый язык дизайна в тизере кроссовера RDX

Токио, , 07:32 — REGNUM Японский премиальный бренд Acura выложил в сеть первый тизер своего спортивного кроссовера RDX, новую машину покажут на автосалоне в Нью-Йорке, который начнёт свою работу 28 марта 2018 года, изображение было опубликовано 12 марта на портале The Drive.

Согласно пресс-релизу, разосланному компанией в автомобильные издания, начало производства третьего поколения RDX намечено на середину 2018 года.

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Компания сообщает, что это будет первый автомобиль в новом поколении продуктов Acura, в котором будет применен новый язык дизайна бренда.

Автор статьи в свою очередь отмечает, что по выложенному тизеру ясно — компания действительно решила использовать новый дизайн и отказалась от того вида передней части авто, которое напоминало «клюв» хищной птицы (подобный дизайн сейчас можно видеть у нынешних RDX и ILX).

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Что касается характеристик будущего авто — ожидается, что на него будет устанавливаться 2-литровый турбированый мотор VTEC. В паре к нему будет идти 10-ступенчатая АКПП.

Напомним, Acura RDX — компактный кроссовер, который компания позиционирует как «младшего брата» MDX. Второе поколение данного авто, представленное в январе 2012 года, построено на той же платформе, что и автомобили Honda Civic, CR-V и Acura ILX.

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