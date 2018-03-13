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«Полет в Весну»: ВВС Китая показали свои достижения за пять лет

Техника

Короткий двухминутный фильм носит название «Полёт в Весну» ("Soaring into the Spring") демонстрирует сцены с реальных военных учений, в которых участвуют современные китайские истребители пятого поколения J-20

Пекин, 13 марта 2018, 06:02 — REGNUM  ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свой новейший видеофильм, демонстрирующий достижения последней пятилетки, передает 12 марта агентство «Синьхуа».

Короткий двухминутный фильм носит название «Полёт в Весну» («Soaring into the Spring») демонстрирует сцены с реальных военных учений, в которых участвуют современные китайские истребители пятого поколения J-20.

Кроме того, видео содержит в себе сцены с участием истребителей J-16, бомбардировщиков H-6K и тяжелого транспортника Y-20, которые поступили на службу в последние пять лет.

Ранее, 28 февраля ВВС опубликовали демонстрационный ролик о новейшем китайском двухместном двухдвигательном многофункциональном истребителе J-16, действующем за пределами прямой видимости, способном вести боевые действия в режиме воздух-воздух и воздух-земля. Самолет вместе с более совершенным собратом J-20 впервые были продемонстрированы на параде в июле.

Напомним, что первый двухминутный публичный дебют китайского истребителя пятого поколения J-20 состоялся на открытии авиасалона Airshow China-2016 в городе Чжухай провинции Гуаньдун еще 1 ноября 2016 года. Предполагается, что самолет станет главным конкурентом и соперником американских аналогов F-22 и F-35. Утверждается также, что целому ряду характеристик, китайские «птички» превосходят американские.

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Авиастроение

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