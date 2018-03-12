Всё должно стать кроссовером: Jeep выпустит SUV на базе Fiat 500

Женева, Швейцария, , 18:53 — REGNUM Компания Jeep, входящая в концерн Fiat Chrysler Automobiles, собирается выпустить новый субкомпактный кроссовер, в основу которого ляжет та же платформа, на базе которой построен ситикар Fiat 500, об этом 12 марта сообщил итальянский портал Business Online.

Сообщается, что премьера нового SUV пройдет в июне 2018 года, а выпускаться данная модель будет в Неаполе.

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Эту информацию журналистам сообщил на мотор-шоу в Женеве руководитель компании Майк Мэнли. Издание отмечает, что в линейке бренда этот автомобиль окажется ниже модели Renegade.

На данный момент нет более подробной информации ни о том, для каких рынков будет предназначена эта машина, ни о том, будет ли её от Fiat 500 отличать что-то кроме измененных подвески и кузова.

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Напомним, компакт-кроссовер Renegade компания Jeep впервые представила ровно четыре года назад на автосалоне в Женеве, в марте 2014 года.

Этот автомобиль выполнен на той же платформе, что и модели Fiat 500X, 500L и Toro. В 2017 году в мире было продано 478 тыс. 634 этих кроссоверов.

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