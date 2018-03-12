В «Лаборатории Касперского» изучают «неубиваемый» вирус

Москва, , 13:34 — REGNUM Существующий с 2012 года компьютерный вирус Slingshot отличается от множества других тем, что способен действовать в коде ядра и одновременно управлять файловой системой, сообщают специалисты «Лаборатории Касперского» в официальном блоге.

Во время изучения вируса было установлено, что Slingshot содержит два модуля: Canhadr — запускает низкоуровневый код ядра, позволяя злоумышленникам управлять зараженным компьютером без ограничений, GollumApp — содержит порядка 1500 функций пользовательского кода и способен управлять файловой системой.

«Благодаря этим модулям Slingshot может собирать скриншоты, данные на клавиатуре, сетевые данные, пароли, отслеживать другие действия пользователя, буфер обмена и так далее, — говорится в сообщении. — И все происходит без использования уязвимости нулевого дня. По крайней мере, наши эксперты пока не обнаружили, что Slingshot ее использует».

Что делает Slingshot действительно опасным, так это многочисленные уловки, к которым прибегает вирус, чтобы избежать обнаружения. Он способен даже отключать свои компоненты, когда он обнаруживает, что на компьютере производится проверка. Кроме того, вредоносный код использует свою собственную зашифрованную файловую систему в неиспользуемой части жесткого диска.

Все перечисленное делает вирус особо живучим и практически «неубиваемым» для стандартных антивирусных программ. Поэтому в «Лаборатории Касперского» предлагают пользователям реализовать стратегический подход, а бизнесу — крупные платформы, позволяющие обеспечить защиту от возможной вирусной атаки.

Ранее был обнаружен вирус Skygofree, поражающий устройства на базе Android. Вредоносная программа распространяется через интернет, используя поддельные сайты сотовых операторов.

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