Citroen выпустила на российский рынок кроссовер C3 Aircross

Москва, , 10:44 — REGNUM Citroen объявила о старте продаж в России нового кроссовера C3 Aircross, автомобиль в базовой комплектации обойдется покупателям в сумму 1 млн 69 тыс. рублей, об этом 12 марта сообщило агентство «Автостат».

Французская компания будет предлагать в России три варианта данного авто, в моторной гамме присутствуют два бензиновых двигателя мощностью 82 л.с. и 110 л.с., а также дизельный агрегат мощностью 92 л.с.

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В топовой версии Shine стоимость C3 Aircross будет доходить до 1 млн 382 тыс. рублей. Машина получит такие функции, как датчики парковки в заднем бампере, подогрев лобового стекла, датчик дождя и поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Также автомобиль будет обрудован системой выбора движения по разным поверхностям (Grip Control) и навигационную систему Citroen Connect 3D Navigation. На этой версии C3 Aircross будут установлены литые 16-дюймовые диски.

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Новый владелец получит автомобиль с багажником объемом от 410 до 520 л, панорамной крышей и светодиодной подсветкой.

Напомним, модель Citroen C3 компания выпускает с 2002 года, изначально она позиционировалась как субкомпактный пятидверный хэтчбэк. Второе поколение авто компания показала еще в 2009 году. Связанная с Citroen C3 Aircross модель — Citroën C3 Picasso.

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