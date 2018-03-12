Минобороны РФ утилизирует МБР «Воевода» после вооружения ракетами «Сармат»

Москва, , 09:03 — REGNUM Межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М «Воевода» будут утилизированы после принятия на вооружение ракетного комплекса нового поколения — с тяжёлой ракетой «Сармат», сообщил 12 марта замминистра обороны России Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, ракета предыдущего поколения разработана ещё в середине 1980-х годов и в настоящее время стоит на боевом дежурстве. Однако развитие технологий привело к тому, что в наши дни «Воевода» устарела.

«Время проходит, технологии двигаются вперёд, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнём утилизировать эту ракету», — пояснил Борисов.

Он добавил, что приходящие на смену «Воеводам» комплексы с ракетами «Сармат» обладают улучшенными характеристиками, лучшими энергетическими возможностями и стартовым весом свыше 200 тонн.

«Она может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у неё значительно повышена дальность применения по отношению к «Воеводе», — сказал заместитель министра.

Благодаря тому, что ракета сможет выводить серьёзную полезную нагрузку станет возможным использование различной боевой «начинки» — блоков, которые вместе с тяжёлыми ложными целями смогут преодолевать всевозможные элементы противоракетной обороны противника.

Напомним, стратегическая система с ракетами «Сармат» была представлена 1 марта президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию РФ. Глава государства сообщил, что Россия наладила или готова наладить выпуск новых типов вооружения, среди которых гиперзвуковой комплекс «Авангард», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

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