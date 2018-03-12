Фотошпионы поймали на дорогах новый седан BMW 7 Series

Мюнхен, Германия, , 07:34 — REGNUM В сети появись фото автомобиля BMW седьмой серии, который начнут производить в 2019 году, на изображениях в камуфляж одеты лишь передняя и задняя части машины, снимки 11 января опубликовал портал CarsWeek.

Издание пишет, что презентацию автомобиля компания намерена провести в ближайшее время, однако на данный момент нет точной информации об этом.

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Фотошпионам удалось заглянуть и в салон будущего авто, стоит отметить, что у новой седьмой серии панель приборов будет уже цифровой.

Наложенный камуфляж позволяет разглядеть, какого рода внешние изменения получит новая «семерка» — её сделают похожей на представленный ранее X7, который, в частности, отличается скругленной и более крупной решёткой радиатора.

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Таким образом, заметно желание BMW привести к единой стилистике верхнюю часть модельного ряда. Что касается двигателя — в сети появилась неподтвержденная информация, согласно которой машина останется без мотора V12.

Напомним, седьмая серия BMW производится компанией с 1977 года, всего было выпущено шесть поколений этого автомобиля класса люкс. Последнюю версию автопроизводитель представил на автосалоне в Женеве в 2015 году.

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