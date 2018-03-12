Понедельник, 12 Марта 2018 года
09:10:55 МСК

Фотошпионы поймали на дорогах новый седан BMW 7 Series

Техника

BMW приводит к единой стилистике верхнюю часть модельного ряда

Мюнхен, Германия, 12 марта 2018, 07:34 — REGNUM  В сети появись фото автомобиля BMW седьмой серии, который начнут производить в 2019 году, на изображениях в камуфляж одеты лишь передняя и задняя части машины, снимки 11 января опубликовал портал CarsWeek.

Издание пишет, что презентацию автомобиля компания намерена провести в ближайшее время, однако на данный момент нет точной информации об этом.

Читайте также: Концепт BMW M8 Gran Coupe в Женеве: Красивый и загадочный

Фотошпионам удалось заглянуть и в салон будущего авто, стоит отметить, что у новой седьмой серии панель приборов будет уже цифровой.

Наложенный камуфляж позволяет разглядеть, какого рода внешние изменения получит новая «семерка» — её сделают похожей на представленный ранее X7, который, в частности, отличается скругленной и более крупной решёткой радиатора.

Читайте также: Lamborghini показала в Женеве кабриолет Huracan Spyder Performante

Таким образом, заметно желание BMW привести к единой стилистике верхнюю часть модельного ряда. Что касается двигателя — в сети появилась неподтвержденная информация, согласно которой машина останется без мотора V12.

Напомним, седьмая серия BMW производится компанией с 1977 года, всего было выпущено шесть поколений этого автомобиля класса люкс. Последнюю версию автопроизводитель представил на автосалоне в Женеве в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Концепт BMW iVision Dynamics станет серийной моделью i4

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить