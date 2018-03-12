«Это не блеф»: у Минобороны — контракт на поставку «Авангардов»

Москва, , 04:18 — REGNUM Российское оборонное ведомство заключило контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом замглавы Минобороны Юрий Борисов рассказал в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 12 марта.

По его словам, система «Авангард», о которой президент РФ говорил в послании Федеральному собранию, хорошо испытана, хотя создавалась не без трудностей. Температура на поверхности боевого блока, который действительно летит в плазме, достигает двух тысяч градусов, пояснил Борисов.

Специалистам пришлось решать проблему управления таким объектом и его защиты. Однако подход был найден, его правильность подтвердили практические испытания.

«Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи», — подчеркнул Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в своем выступлении перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин рассказал о новейшем вооружении, созданном отечественными специалистами и не имеющем мировых аналогов. Так, система «Авангард» способна преодолевать расстояние между континентами, двигаясь в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, пояснил он.

Глава государства также упомянул межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», наземный лазерный атакующий комплекс и ядерный подводный беспилотник. О запуске системы «Авангард» в серийное производство ранее сообщал военно-дипломатический источник.

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