Одна из первых «Леек» ушла с молотка за рекордную сумму

Вена, , 03:27 — REGNUM Немецкая фотокамера Leica, произведенная в 1923 году, продана на аукционе Westlicht в Вене почти за $3 млн. Она стала самым дорогим фотоаппаратом, когда-либо проданным в мире, сообщает пресс-служба австрийского аукционного дома.

По словам владельца немецкой компании Leica Camera AG Андреаса Кауфмана, рекордная цена говорит о том, что «миф бренда Leica» существует и приобретает всё больший вес. Финальная стоимость лота составила $2,976 млн.

Торги прошли 10 марта, новым владельцем фотокамеры стал частный коллекционер из Азии, имя которого не называется. Аппарат находится в рабочем состоянии.

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Проданную камеру изготовил основатель бренда Leica Эрнст Лейтц. Первые серийные «Лейки» появились лишь два года спустя, в 1925 году.

Вместе с экземпляром, о котором идет речь, Лейтц выпустил еще 24 прототипа. Еще два из них также до сих пор способны делать снимки.

Камера находилась в коллекции американского предпринимателя Джеймса Джаннарда, создателя брендов Oakly и RED. Другая Leica 1923 году выпуска была продана на торгах в Вене в 2012 году за $2,66 млн.

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