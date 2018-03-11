Гиперзвуковая ракета «Кинжал» испытана в действии — видео

Москва, , 01:54 — REGNUM Министерство обороны России сообщило об успешном учебно-боевом пуске гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Соответствующее видео опубликовано на официальном канале Минбороны РФ в YouTube.

Практический пуск новейшей ракеты осуществил экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил. Боевые машины поднялись в воздух с аэродрома на территории Южного военного округа.

В ролике длительностью менее одной минуты показана подготовка экипажа к вылету, взлет истребителя-перехватчика, отделение от него ракеты и её движение по направлению к цели.

«Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — говорится в описании видео.

В результате испытаний ракетный комплекс «Кинжал» подтвердил свои тактико-технические характеристики и временные показатели. Новое оружие предназначено для уничтожения наземных и морских целей, пояснили военные.

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Отмечается, что комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире. Самолет МиГ-31 отличают высокие летно-технические характеристики, а гиперзвуковую аэробаллистическую ракету — высокая маневренность. Ракета также обладает малой радиолокационной заметностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о новейших стратегических системах вооружения, созданных отечественными специалистами. Речь идет об оружии, не имеющем мировых аналогов, подчеркнул глава государства, выступая перед Федеральным собранием.

Это гиперзвуковой комплекс «Авангард», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», наземный лазерный атакующий комплекс и ядерный подводный беспилотник.

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