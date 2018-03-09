Американские танкисты признались, что думают об «Армате»

Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Новейший российский танк Т-14 «Армата» — это безопасная, но слишком автоматизированная боевая машина. Так считают американские танкисты, сообщает новостной портал Business Insider.

Собеседники издания, не пожелавшие раскрыть свои имена, раскритиковали 125-миллиметровую пушку «Арматы». Такое орудие, считают они, было бы проще заряжать вручную.

Один из военных отметил, что у российских оружейников обычно выходит нечто, подобное автомату Калашникова: «брось его в грязь, оно будет работать». В случае же с «Арматой» получилось чересчур «навороченно».

Так, автоматизация позволила конструкторам избегнуть ряда проблем, связанных, к примеру, с загрузкой тяжелых боеприпасов. Вместе с тем устранение технических неполадок в такой технике не обойдется без серьезных усилий.

Читайте также: В Германии разрабатывают конкурента российской «Арматы». Видео

Напомним, новый российский основной боевой танк Т-14 «Армата» построен по инновационной компоновочной схеме, предполагающей раздельное размещение экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и запасов топлива, и дистанционно-управляемого вооружения. Каждый из таких танков включен в автоматизированную систему управления тактического звена и оснащен многоуровневой системой активной и пассивной защиты от различных поражающих факторов

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска первых танков «Армата», которые будут испытаны в формате опытной эксплуатации. В настоящее время на предприятиях оборонно-промышленного комплекса идут работы по отладке и согласованию всех систем, узлов и агрегатов новой боевой машины. Опытная эксплуатация в войсках нужна для подготовки серийного производства новейшего танка.

Читайте также: Минобороны России заказало поставку в войска первых танков Т-14 «Армата»