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В Турции заложена третья неатомная подводная лодка класса «Тип-214»

Техника

Судостроительный консорциум Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH поставит Турции в общей сложности шесть комплектов для постройки таких субмарин

Анкара, 7 марта 2018, 20:19 — REGNUM  На турецкой судоверфи Golcuk Military Shipyard в районе Измита официально положено начало строительства третьей по счету неатомной подводной лодки класса «Тип-214», сообщает 7 марта портал ЦАМТО со ссылкой на турецкие СМИ.

В церемонии принимал участие премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Подводной лодке присвоено имя «Мурат Рейс»

Начало постройки этой субмарины является частью контракта с европейским судостроительным консорциумом HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH), который был подписан в июле 2009 года и предусматривает поставку в Турцию шести комплектов для постройки неатомных подводных лодок проекта «Тип-214».

Общая сумма контракта достигает € 2,5 млрд. Сборка субмарин будет осуществляться в Турции на судоверфи Golcuk Military Shipyard под управлением специалистов консорциума HDW.

Головная подлодка этого проекта была заложена в октябре 2015 года и ее спуск на воду запланирован на 2019 год.

Власти Турции утверждают, что субмарины этого типа будут применяться в Средиземном и Эгейском морях.

Неатомные подводные лодки этого проекта способны развивать скорость до 20 узлов под водой и до 12 узлов в надводном положении. Экипаж субмарины состоит из 27 человек. Подлодка вооружена восемью 533-мм торпедными аппаратами.

Отмечается, что в настоящее время Германия пригласила Анкару участвовать в проекте по разработке ракетного комплекса самообороны субмарин от самолетов, надводных кораблей и наземных обьектов.

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