Первый российский атмосферный спутник успешно прошел испытания

Москва, , 17:40 — REGNUM Испытания первого российского атмосферного спутника «Сова» на 20-километровой высоте завершились успешно и реализация проекта будет продолжена, сообщает 7 марта РИА Новости со ссылкой на представителя Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Специалисты ФПИ сообщили о результатах анализа летних испытаний спутника «Сова», которые ранее завершились сильными повреждениями после того как спутник попал в зону сильной турбулентности. Анализ показал, что выбранные конструктивные решения были верны, а направление исследований было выбрано верно.

«Испытания «Совы» в стратосфере летом 2017 года прошли успешно. Состоялся длительный полет на высоте около 20 тысяч метров. К сожалению, аппарат попал в зону сильной турбулентности и получил серьезные повреждения, однако неверно говорить о том, что он развалился на высоте. Несмотря на повреждения, мы получили все необходимые данные, убедились как в перспективности самого направления исследований, так и правильности выбранных конструктивных решений», — цитирует агентство представителя ФПИ.

Сообщается, что следующим этапом станет создание и испытания полноразмерного атмосферного спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, проект атмосферного спутника «Сова» реализуется в интересах освоения Севера. Прототип спутника с солнечными панелями и аккумуляторами успешно проработал в воздухе свыше 50 часов.

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