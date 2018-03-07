В Минобороны дали прогноз сроков создания аналога ОТРК «Искандер» в мире

Москва, , 07:52 — REGNUM Иностранные государства смогут создать аналог российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» не ранее 2025 года, заявил в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, комплекс «Искандер-М» — это высокоточное и эффективное оружие, которое способно осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет. Ракеты преодолевают все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

«По прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года», — сказал генерал.

В войска уже поставлено более 10 бригадных комплексов. Перевооружение ракетных бригад с устаревшего ракетного комплекса «Точка-У» на «Искандер-М» продолжается в плановом порядке.

В целом по сравнению с 2012 годом уровень оснащенности сухопутных войск современным вооружением вырос в три раза — дл 45% (с 15% до 44,7%).

За пять лет в рамках действующей госпрограммы было поставлено более 10 тыс. единиц современных образцов вооружения, военной техники и спецтехники.