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Концепт BMW M8 Gran Coupe в Женеве: Красивый и загадочный

Техника

По поводу характеристик будущего авто гадали специалисты Top Gear

Женева, Швейцария, 7 марта 2018, 07:37 — REGNUM  Немецкий производитель автомобилей премиум-класса BMW представил на мотор-шоу в Женеве концепт-кар, получивший название Concept M8 Gran Coupe, автомобиль 6 марта рассмотрели эксперты портала Top Gear.

Машина представляет собой четырехдверное купе, интересно отметить, что производитель совершенно ничего не стал говорить о характеристиках будущего авто. Стоит отметить, что автомобиль получил великолепную окраску-хамелеон. В зависимости от угла зрения оттенок цвета может изменяться от серого до зеленого.

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Известно только, что некоторые детали его кузова будут выполнены из пластика и углеродного волокна, в частности — крыша и элементы воздуховодов в передней части.

Специалисты Top Gear высказали предположение, согласно которому к этому четырехдверному M8 просто перейдёт трансмиссия мощного M5.

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Это означает, что машина получит 4-литровый твин-турбо двигатель V8, мощностью которого будет составлять около 600 л.с. и восьмиступенчатую коробку с подрулевыми лепестками переключения передач.

Напомним, серию автомобилей под маркой M выпускает дочерняя BMW компания BMW M GmbH. Это автомобили, при создании которых конструкторы делают упор на спортивную составляющую. Компания была создана еще в 1972 году для поддержания гоночной программы бренда.

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