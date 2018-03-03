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В РФ запустили в серийное производство ракетный комплекс «Авангард»

Техника

1 марта глава РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию представил несколько новых стратегических систем вооружения

Москва, 3 марта 2018, 17:35 — REGNUM  Ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», о создании которого 1 марта сообщил президент РФ Владимир Путин, уже запущен в серийное производство. Об этом, как передает RT, сообщил военно-дипломатический источник.

«Нашим западным партнёрам пора осознать новую реальность, — говорит источник. — Российские «Кинжалы» уже находятся в войсках. А «Авангард» запущен в серийное производство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта глава РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию представил несколько новых стратегических систем вооружения.

Речь идет о гиперзвуковом комплексе «Авангард», межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», авиационном гиперзвуковом ракетном комплексе «Кинжал», наземном лазерном атакующем комплексе и ядерном подводном беспилотнике.

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Военно-промышленный комплекс

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