Военные тайны России и военные сюрпризы Путина

Сергей Кузьмичёв, , 13:18 — REGNUM

Нет ничего удивительного в том, что сообщение президента РФ Владимира Путина о шести новых видах российского стратегического оружия является самой обсуждаемой темой на сегодняшний день.

Особенно если учесть то обстоятельство, что заявление о создании принципиально новых средств ведения войны прозвучало в России, научно-технический потенциал которой с 1990-х годов воспринимался как потихоньку разворовываемый музей советской эпохи.

Поэтому главным вопросом является степень соответствия слов Владимира Путина реальному положению дел.

Сразу скажем, однозначно подтвердить или опровергнуть заявления президента России сейчас не сможет никто. Даже если лично Владимир Путин заявит, что 1 марта он пошутил, то это лишь добавит накала интриге. Можно лишь проанализировать несколько версий произошедшего.

Версия первая — блеф в безвыходной ситуации. Последствиями такого шага вполне предсказуемо станет истерика Запада, быстро переходящая в бешеное финансирование военных исследований. В таком случае ситуация становится еще хуже и ни о каком паритете речь в принципе идти не сможет.

Только совсем неадекватный человек может утверждать, что военно-техническое превосходство одной цивилизации над другой не приведет к порабощению и уничтожению последней. Примеров этого в истории человечества великое множество.

Поэтому версию блефа можно считать минимально вероятной.

Версия вторая, родственная первой — громкий пиар-ход предвыборной кампании Путина.

Еще менее вероятна, так как Путин и без подобных дешевых трюков имеет самый высокий рейтинг среди российских избирателей. К тому же США и совокупный Запад, однозначно заинтересованный в смене главы Российского государства, моментально используют в своих целях разоблачение такой «пустышки».

Реакция Пентагона и госдепа США косвенно подтверждает, что за словами Владимира Путина реальная основа однозначно есть. В противном случае не было бы сообщений о том, что Вашингтон «и раньше об этом знал, но не мог сообщать журналистам».

Поэтому надо более внимательно рассмотреть версию реализации этих проектов и поискать их возможные корни. Тем более что они есть.

Президент Путин 1 марта заявил о создании в России гиперзвуковых ракет, крылатых ракет с ядерным двигателем, подводного скоростного ударного беспилотника с ядерным боеприпасом, гиперзвуковых планирующих боевых блоков и боевой лазерной установки.

Баллистическую ракету «Сармат» вынесем за скобки, так как она всё-таки относится к более-менее привычным вооружениям.

Из всех этих новинок самая подробная информация была сообщена о гиперзвуковых ракетах класса «земля — поверхность», уже поставленных на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Видимо, этот проект является самым завершенным. К тому же промежуточные итоги испытаний российских гиперзвуковых ракет сообщались представителям СМИ.

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Крылатые ракеты с ядерным двигателем, придающим им неограниченную дальность действия, — самая интригующая часть сообщения о новом оружии. О малоразмерном и относительно дешевом ядерном ракетном двигателе почти ничего неизвестно. Тем не менее в марте 2016 года глава Росатома Сергей Кириенко заявил в Совете Федерации о разработке совместно с Роскосмосом ядерного двигателя для космических кораблей, позволяющего долететь от Земли до Марса в 18 раз быстрее существующих космических аппаратов. Тогда же Кириенко уточнил, что этот двигатель будет сохранять возможность и ускорения, и маневрирования кораблем.

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Вероятнее всего, специалисты корпорации «Роскосмос» принимали участие и в работе над ракетным комплексом «Авангард», планирующие боевые блоки которого будут достигать цели, двигаясь в облаке плазмы в плотных слоях земной атмосферы. Сейчас трудно сказать, насколько реализован этот проект, но с тем фактом, что в России накоплен самый большой опыт космических полетов, невозможных без преодоления плотных атмосферных слоев, спорить невозможно.

Высокоскоростные глубоководные ударные беспилотники, движущиеся в разы быстрее самых современных торпед, чуть позднее были охарактеризованы командованием Военно-морского флота России как вид оружия, высокую эффективность которого показало некое моделирование. Ничего более конкретного о них не сообщалось, поэтому будет правильнее отнести их к заманчивому проекту, реализация которого лишь началась. Но при этом не стоит забывать, что еще в 1970 году в СССР была успешно испытана и принята на вооружение подводная лодка К-162, способная передвигаться под водой со скоростью 83 км/ч (да простят автора ревнители морской терминологии), труднодостижимой даже для надводных кораблей.

Боевая лазерная установка была показана на видеоролике, и ничего конкретного о ней не сообщалось. Даже ее предназначение не было раскрыто. Поэтому мы можем лишь предположить, что она является развитием проекта самоходных лазерных комплексов 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие», принятых на вооружение в последние годы существования СССР. Их задачами было противодействие оптико-электронным системам наблюдения и управления оружием противника.

В итоге следует признать, что сам факт оглашения информации об этих системах на самом высоком политическом уровне однозначно свидетельствует о том, что Россия как минимум претендует на место военно-технического лидера в мире.

Справедливости ради надо сказать прямо — в сложившихся геополитических реалиях такое лидерство является главным условием продолжения исторического существования народа России.

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